ألمانيا: مستعدون لتخفيف التوتر في العلاقات مع تركيا

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، استعدادها لتخفيف حالة التوتر المخيّمة على العلاقات مع تركيا، واستئناف اللقاءات مع أنقرة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، ماريا أديبهر، خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بالعاصمة برلين، إن بلادها مستعدة لتخفيف التوتر في العلاقات مع تركيا، وإجراء لقاءات مع الحكومة التركية.

وأشارت أديبهر، إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو، ونظيره الألماني، سيغمار غابرييل، قررا مواصلة اللقاءات الثنائية، التي بدأت في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت أن بلادها تلقّت مؤشرات إيجابية من الحكومة التركية، في إطار قراراتها التي اتخذتها مؤخراً.

ولفتت إلى أن السلطات التركية، أخلت، أمس الثلاثاء، سبيل الألماني، ديفيد بريتسش، والذي تم إيقافه في الحدود التركية السورية في أبريل/ نيسان الماضي.

ووفق المسؤولة الألمانية، فإنّ تلك القرارات ستساهم في جهود بناء الثقة بين الجانبين "خطوة بخطوة".

وأشارت إلى أن بلادها ترى "تطوراً إيجابياً" في العلاقات بين البلدين، غير أنه لا يعني إغفال وجود "قضايا صعبة" بين البلدين، دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة.

وتشهد العلاقات الألمانية التركية، في الآونة الأخيرة، توتّرا على خلفية قضايا مختلفة، بينها إيواء برلين إرهابيين تطالب تركيا بتسليمهم إليها، وآخرين محبوسين في تركيا، تقول أنقرة إنهم على ارتباط بمنظمات إرهابية.