الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين بحثا إيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، سبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، المحاصرة من قبل قوات النظام السوري.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بحث الزعيمان خلاله ملفات ثنائية وقضايا إقليمية، وفق مصادر في الرئاسة التركية.

وأضافت المصادر للأناضول، أن الجانبين بحثا ما يمكن فعله لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية، التي تحاصرها قوات النظام منذ نحو خمس سنوات.

وأعرب الرئيس التركي عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية.

ويعيش نحو 400 ألف مدني بالغوطة الشرقية في ظروف إنسانية مأساوية، جراء الحصار والقصف المتواصل.

ومنذ قرابة ثمانية أشهر، شدّد النظام السوري، بالتعاون مع مليشيات إرهابية أجنبية، الحصار على الغوطة الشرقية، ما حرم المنطقة من جميع الأدوية والمواد الغذائية.

وكان سكان الغوطة يُدخلون المواد الغذائية والأدوية إلى المنطقة عبر أنفاق سرية وتجار وسطاء، حتى بداية إحكام الحصار، في إبريل/ نيسان الماضي.