النيابة التركية تطالب بمؤبدَين لقاتل عروبة وحلا بركات بإسطنبول

طالبت النيابة التركية بإنزال عقوبة السجن المؤبد مرتين بحق (أ.ب) المتهم بقتل الناشطة السورية عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا في إسطنبول قبل عدة أشهر.

وفي وقت سابق، اعترف (أ.ب) قريب الناشطة السورية المعارضة، المغدورة "عروبة بركات"، الموقوف في إسطنبول للاشتباه في قتلها وابنتها "حلا" بأنه المسؤول عن ارتكاب الجريمة.

وقال المتهم أمام قاضي محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول، "أنا من قتل عروبة وحلا بركات، أعترف بذلك، وكلاهما أقربائي، وعروبة تكون ابنة عم أبي".

ونفى (أ.ب) "وجود أي جهة دفعتني للقيام بالجريمة (..) وأنا نادم على ذلك".

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت قوات الأمن التركية في ولاية بورصة، المدعو "أ.ب" للاشتباه في ضلوعه في الجريمة، وأثناء التحقيقات تبين أن المشتبه فيه هو حفيد عم الضحية.

وفي 22 من الشهر ذاته، عثرت الشرطة التركية، على جثتي المعارِضة السورية عروبة بركات (60 عاماً) وابنتها الصحفية حلا (22 عاماً)، في منزلهما بإسطنبول، في ظروف غامضة.