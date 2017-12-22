تركيا ترحب بإنشاء مجموعة عمل حول المعتقلين بسوريا

رحبت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، بإنشاء مجموعة عمل حول المعتقلين والمفقودين بسوريا، في ختام الجولة الثامنة من اجتماعات "أستانة" حول الأزمة السورية.

وأعربت الوزارة، في بيان صدر اليوم، عن أملها في أن تسهم مجموعة العمل في الكشف عن مصير المعتقلين والمفقودين، على مدار النزاع المستمر في سوريا منذ 7 أعوام، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية.

وقال البيان إن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، أجرت تقييما في الجولة الثامنة، أمس واليوم، لسير الخطوات المتخذة من قبل الدول الثلاثة لتطبيق مذكرة التفاهم حول مناطق خفض التوتر بسوريا، لا سيما في محافظة إدلب.

وأشار أن "مؤتمر الحوار الوطني السوري" سيعقد في سوتشي الروسية، يومي الـ 29 و 30 يناير/ كانون الثاني المقبل، لافتا أن اجتماعا تحضيريا بمشاركة الدول الثلاث سيعقد قبيل المؤتمر.

واختتمت، اليوم، في أستانة عاصمة كازاخستان، الجولة الثامنة من المحادثات، بتشكيل لجنتي عمل حول المعتقلين وإزالة الألغام، فضلا عن تحديد موعد مؤتمر "سوتشي" (بروسيا)، وتحديد موعد الجولة التاسعة، في النصف الثاني من فبراير/ شباط 2018.