يلدريم يستقبل الشاب الفلسطيني "الطويل" المصاب بمتلازمة داون

استقبل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، الشاب الفلسطيني "محمد الطويل"، المصاب بمتلازمة داون، والذي اعتقله جنود إسرائيليون في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول 2017.

واستقبل يلدريم، الشاب "الطويل" (29 عاما)، مع أسرته، في مقر حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة.

وقال يلدريم إن "محمد الطويل، سيتعلم اللغة التركية، وسيتلقى دعما نفسيا في تركيا".

بدوره قدّم الطويل، لرئيس الوزراء التركي، لوحة للمسجد الأقصى.

وأمس الخميس، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محمد الطويل، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولم يَسلم الفلسطيني محمد الطويل، المصاب بمتلازمة داون، من قبضة الجيش الإسرائيلي، فتعرض في العاشر من ديسمبر الجاري، لعملية اعتقال وضرب، كما روى للأناضول في وقت سابق.

وذكر "الطويل"، أنه بينما كان يقف أمام مجمع تجاري وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، تعرض لعملية اعتقال دامت عدة ساعات، خلال الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتناقلت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي صورا للطويل، خلال اعتقاله وسط استهجان واستنكار.

وفي 17 ديسمبر الجاري، وصل الشاب الفلسطيني محمد الطويل، إلى تركيا، برفقة والديه، لتلقي دعم نفسي واجتماعي.