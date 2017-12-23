طائرة تركية تهبط اضطرارياً بمطار القاهرة لإنقاذ حياة أحد الركاب

اضطرت طائرة تركية، صباح اليوم السبت، إلى الهبوط اضطرارياً بمطار القاهرة، لإنقاذ حياة راكب أصيب بأزمة قلبية حادة أثناء عبور الطائرة للأجواء المصرية.

وقال مصدر ملاحي بالمطار، في تصريحات صحفية، إنه أثناء مرور طائرة تركية تحمل رقم 96 للأجواء المصرية في طريقها من إسطنبول إلى جدة، تعرض راكب لأزمة قلبية حادة.

وأضاف المصدر أن "قائد الرحلة طلب من برج المراقبة بمطار القاهرة بالسماح له بالهبوط اضطرارياً بالمطار، وتم السماح له بالهبوط في المطار بموقع 336، وتم تقديم الإسعافات الأولية للراكب".

وأشار المصدر أن الراكب تم نقله إلى مستشفى هليوبوليس تحت إشراف طبي لاستكمال تلقي العلاج، واستكملت الطائرة رحلتها إلى جدة بدون الراكب.

ولم يصدر بيان رسمي من الطيران المصري أو التركي حول تفاصيل الواقعة حتى الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش.