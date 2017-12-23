وزير خارجية السودان: زيارة أردوغان سترتقي بعلاقاتنا الثنائية إلى المستوى الإستراتيجي

اعتبر وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، السبت، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلاده، من شأنها الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى المستوى الإستراتيجي، وتشكيل لجنة عليا بقيادة زعيمي البلدين.

وقال غندور، في تصريح للتلفزيون السوداني الرسمي، إن "زيارة أردوغان تحمل مدلولات سياسية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والتجاري الذي سيتم الاتفاق عليه".

وأبرز أن "توقيت الزيارة يحمل مغزى سياسيا، لأن الأمة العربية والإسلامية تمر بظروف تلعب فيها تركيا دورا كبيرا، بقيادة الرئيس التركي(الدورية) لمنظمة التعاون الإسلامي".

ويبدأ الرئيس أردوغان، غدا الأحد، من السودان جولة إفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح غندور، أن "زيارة أردوغان للبلاد في مستهل زيارته الإفريقية، يعكس مكانة السودان ودورها كجسر بين العالم وإفريقيا".

وأشار أن "الميزان التجاري بين البلدين لا يرقى إلى طموحات الحكومتين والشعبين".

وذكر الوزير السوداني، أن "مرافقة أردوغان، وفد كبير من الشركات ورجال الأعمال الأتراك، سيدفع إلى ترقية التعاملات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وأضاف: "ذلك يعني أن السودان بموارده الضخمة، سيستفيد من النهضة الاقتصادية بتركيا، في كافة المجالات، من خلال نقل تجربتها في هذا الصدد إلينا" .

ولفت غندور، إلى أن "شعبي السودان وتركيا سيستفيدان من هذا التعاون الاقتصادي والتجاري" .

وأمس أول الخميس، أعربت الخارجية السودانية عن ترحيبها البالغ بزيارة أردوغان، في إطار تعميق العلاقات الأخوية المتطوّرة بين البلدين.