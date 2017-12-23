وقف الطوائف الدينية التركي يرمم 14 كنيسة وكنيسا في أنحاء البلاد

رممت المديرية العامة للأوقاف التركية 14 كنيسة وكنيسًا تتبع لطوائف دينية متعددة في مختلف أنحاء البلاد، على مدى السنوات الماضية، فيما يجري العمل على إعداد مشاريع لترميم دور عبادة أخرى.

وبحسب الإحصائيات، فإن هناك 167 وقفًا لطوائف دينية مختلفة في تركيا، منها 77 وقفًا للروم، و54 للأرمن، و19 لليهود، و10 للسريان، و3 للكلدان، و2 للبلغار، ووقف واحد لكل من الجورجيين والمارونيين.

وبموجب التعديلات القانونية الصادرة ما بين عامي 2003 و2014 تم تسجيل 29 عقارًا باسم أوقاف الطوائف.

ودور العبادة المرممة هي:

الكنيس المركزي في أدرنة، كنيسة آيا نيكولا في غوكشة أدا (جناق قلعة)، كنيسة آيا مارينا للروم الأرثوذوكس في غوكشة أدا (جناق قلعة)، كنيسة السريان الكاثوليك في إسكندرون (هاطاي)، كنيسة الروم الكاثوليك في إسكندرون (هاطاي)، كنيسة سور أرمني للبروتستانت (ديار بكر)، كنيسة سور أرمني للكاثوليك (ديار بكر)، كنيسة نيزيب فوقاني (غازي عنتاب)، كنيس شاهين باي (غازي عنتاب)، كنيسة جوندا تاكسياريس في آيوالك (باليكسير)، كنيسة أرسوز ماريو حنا في إسكندرون (هاطاي)، كنيسة آيا يورغي (إسطنبول)، كنيسة الروم الأرثوذوكس في يايلاداغي (هاطاي)، كنيسة ستيفي ستيفان (إسطنبول).

ومن المقرر أن تفتتح كنيسة ستيفي ستيفان، المبنية من الحديد فقط، في 7 يناير/ كانون الثاني المقبل بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، بعد أعمال ترميم استمرت على مدار سبع سنوات.

ويجري إعداد مشاريع ترميم دير توريسينا (إسطنبول)، والكنيس المركزي (كليس)، وكنيسة شابيلي (جناق قلعة) وكنيسة الأرمن في قضاء صمانداغ (هاطاي).