يلدريم: العالم أشهر البطاقة الحمراء في وجه القرار الأمريكي

قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن العالم "أشهر البطاقة الحمراء في وجه القرار الأمريكي الجائر وغير المنصف"، بتمرير الأمم المتحدة، القرار الذي قدمته تركيا واليمن، والذي يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، السبت، خلال مؤتمر لـ"حزب العدالة والتنمية" بولاية "قره بوك" شمالي تركيا.

وأضاف يلدريم: "أن البشرية جمعاء أوقفت الأيادي التي امتدت إلى القدس والمسجد الأقصى، ومن اليوم فصاعدا لا يمكن لأحد أن يدخل في حسابات خاطئة عبر طريق استهداف القدس".

ولفت إلى أن تمرير الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار أظهر مرة أخرى أن "القوي ليس دائمًا صاحب الحق، وإنما صاحب الحق هو القوي دائمًا".

وأكد رئيس الوزراء التركي ان إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، يخدم إثارة الصراعات والأزمات الجديدة في المنطقة.

وأضاف: "لقد خسر أولئك الذين يسعون إلى التسلط عبر التهديد والابتزاز ووقعوا على قرارات مغرورة".

وشدد على أن "القضية الفلسطينية حركت ضمير العالم".

وصدقت الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، بأغلبية 128 صوتا، على قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

فيما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، وامتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.

وفي الشأن التركي الداخلي، أوضح يلدريم أن تركيا تهدف إلى تحطيم رقم قياسي في حجم صادرات البلاد لعام 2017.

وأعرب يلدريم عن ثقته بأن تركيا ستحقق نموا فوق 7 % عبر حجم صادرات تصل إلى 157 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.