يلدريم واصفاً ترامب بـالمتعجرف: لا يستطيع أحد أن يجعل القدس عاصمة بجرة قلم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إنّ "مدينة القدس ليست وحدها، ولا يستطيع أحد أن يجعلها عاصمة بجرة قلم".

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالمؤتمر العام لحزب العدالة والتنمية بولاية بارطن شمالي البلاد.

وقال يلدريم "خرج علينا الرئيس الأمريكي متعجرفا، خاطا بقلمه على ورقة، يريد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل (...) القدس ليست وحيدة".

وأشار إلى وجود "خطط انكشفت على الملأ الآن، قد رسمت قبل 100 عام، خارج إرادة شعوب المنطقة".

وأضاف "لا أحد يستطيع أن ينفذ خططا ويضع أحكاما لمنطقتنا على بعد آلاف الكيلومترات رغما عن تركيا ودول المنطقة".

وانتقد يلدريم تهديد الولايات المتحدة للدول التي تصوت ضد مشروع القرار في الجمعية العامة الخميس الماضي.

وقال "ثمة شيء لم يحسبوا له حسابا، وهو، مهما كنتم أقوياء، فكل دولة لها علمها وأرضها وصاحبة سيادة وهي من تعطي قرارها وتقرر مصيرها".

وأقرت الأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

فيما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.

وحول الرقم القياسي الذي حققته تركيا في حجم نمو اقتصادها قال يلدريم "إن تحقيق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 11.1 %، يبين بشكل واضح أنّ تركيا تسير على الطريق الصحيح".

وأردف يلدريم أن "الدول الأكثر تحقيقا للنمو، الصين والهند، قد تجاوزناهما بفارق كبير في الربع الثالث من العام الجاري".

وسجّل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 11.1 % خلال الربع الثالث 2017، وذلك وفق بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، التي نشرها معهد الإحصاء التركي، مطلع الأسبوع الحالي.