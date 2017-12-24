أردوغان والبشير يوقّعان 13 اتفاقية ثنائية ويتفقان على ملتقى للتعاون الإستراتيجي

وقّع الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والسوداني عمر البشير على 13 اتفاقية ثنائية في مجالات مختلفة، واتفقا على عقد ملتقى سنوي للتعاون الإستراتيجي بين البلدين.

ووصل أردوغان الخرطوم، الأحد، في مستهل جولة إفريقية تشمل السودان وتشاد وتونس. وكان في استقباله لحظة وصوله إلى مطار الخرطوم الدولي، الرئيس السوداني.

وهذه أول زيارة لرئيس تركي للخرطوم منذ استقلال السودان 1956.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مع البشير: "اليوم وقّعنا على خطوة هامة جداً، اتفقنا على تشكيل ملتقى للتعاون الإستراتيجي بين تركيا والسودان، من الآن فصاعداً سوف يعمل وزراؤنا بشكل دائم وسوف يكون هناك ملتقى سنوي، هذه خطوة إستراتيجية مهمة".

وشدد أردوغان على أن تركيا تنظر إلى السودان على أنها دولة مهمة وتقف إلى جانبها في وجه محاولات الاستغلال والحصار، لافتاً إلى أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها بالدول الإفريقية حيث وصل عدد السفارات التركية في القارة السمراء إلى 39 سفارة.

وأوضح أردوغان أن التبادل التجاري بين تركيا والسودان وصل إلى 500 مليون دولار، معتبراً أن ذلك لا يليق بحجم العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن الهدف والعمل سيكون لإيصال حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يعقد غداً الاثنين ملتقى اقتصادي بين رجال الأعمال السودانيين والأتراك في الخرطوم على هامش الزيارة.