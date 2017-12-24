تركيا.. ملحن فرنسي يحيي حفلاً موسيقياً لأجل فلسطين

أحيا عازف البيانو والملحن الفرنسي، ستيفان بليت، حفلًا موسيقيًا، من أجل فلسطين، في المركز الثقافي التابع لجامعة "جمهوريت" بولاية سيواس، وسط تركيا.

وفي بداية الحفل، مساء السبت، استهل رئيس الجامعة، البروفسور عالم يلدز، كلامه بالقول "اليوم سيتكلم الفن في جامعتنا".

وأضاف: "القدس خط أحمر بالنسبة إلينا، لا نستطيع أن نفرق بين إسطنبول والقدس وبين أدرنة ودمشق، ومن أجل ترسيخ هذا المفهوم نظمنا هذا الحفل".

وقال "بليت" في كلمته قبل الحفل: "منذ 25 عامًا أحيي حفلات من أجل الفلسطينيين (...) أحارب من أجلهم في أوروبا".

واستطرد: "لكن في فرنسا بات الوضع صعبًا، لأن وسائل الإعلام هناك تغلغلت فيها الصهيونية، ويرفعون ضدنا الدعاوى القضائية ويقاطعوننا، ومع ذلك نواصل".

وأعرب الفنان الفرنسي، عن امتنانه للأتراك، لأنهم "يعرفون الصهيونية على حقيقتها".

ودعا "بليت"، إلى مقاطعة كبيرة للمنتجات الإسرائيلية، قائلًا: "علينا عدم شراء الأغذية والمنتجات القادمة من إسرائيل، إن الإنسانية تستطيع أن تنتصر في هذا".

وعزف بليت، مقطوعات موسيقية تركية وعثمانية، ومعزوفة من تلحينه من أجل فلسطين، ومعزوفات للملحن الفرنسي فريدريك شوبان.

وشهد الحفل، حضوراً جماهيرياً حاشداً.

وأمس الأول الجمعة، دعا "بليت"، إلى مقاطعة صارمة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.