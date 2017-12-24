رئيس البرلمان التركي يلتقي رئيس "الدوما" الروسي ونائب نظيره الصيني

التقى رئيس البرلمان التركي، إسماعيل قهرمان، الأحد، نائب رئيس البرلمان الصيني، زانغ بينغ، ورئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في العاصمة الباكستانية، إسلام أباد.

وجاء اللقائين عقب مشاركة قهرمان في مؤتمر حول مكافحة الإرهاب، أقامه البرلمان الباكستاني.

وذكر أن قهرمان التقى "زانغ" و"فولودين" كلا على حدة، وأن اللقاءين عقدا بعيدا عن عدسات الصحافة.

وأشار إلى أن رئيس البرلمان التركي شارك في مأدبة عشاء أقامها رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، في مقر رئاسة الوزراء، بإسلام أباد.

ووصل قهرمان، إسلام أباد، أمس السبت، بدعوة من نظيره الباكستاني سردار أياز صادق، للمشاركة في مؤتمر حول مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق اليوم، انعقد المؤتمر الذي دعيت إليه أيضا إلى جانب تركيا، كلا من روسيا والصين وأفغانستان وإيران.