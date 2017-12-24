رئيس الوزراء التركي يزور السعودية يوم الأربعاء المقبل

يزور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، المملكة العربية السعودية، الأربعاء القادم.

وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أنّ الزيارة تستمر يومي 27-28 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبينما لم تذكر المصادر الرسمية تفاصيل أخرى عن الزيارة بعد، لا سيما أبرز الملفات المطروحة، إلا أنها تأتي في ظل مساعي تركيا لحشد مزيد من الدعم والتنسيق مع دول العالم حول الخطوات المتواصلة لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وتسعى تركيا والسعودية إلى تطوير العلاقات الثنائية بينهما، وشهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الزيارات المتبادلة، تصدرتها لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض وأنقرة.

كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وارتفعت أعداد السياح السعوديين الذين يزورون تركيا.

وأدانت تركيا قبل أيام إطلاق المتمردين الحوثيين في اليمن صاروخاً باليستياً على العاصمة السعودية الرياض، وأكدت وقوفها إلى جانب أمن واستقرار المملكة.