ضاحي خلفان يهاجم أردوغان مجدداً ومئات المغردين يعتبرون ذلك "محاولة لاسترضاء إسرائيل"

شن ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي الإماراتية الأسبق هجوماً جديداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه على موقع "تويتر"، في هجوم ليس الأول من نوعه للمسؤول الإماراتي.

وكتب خلفان المقرب من الأسرة الحاكمة في دبي سلسلة تغريدات على تويتر تحرض على تركيا وتهاجم الرئيس أردوغان تضمنت أكاذيب وافتراءات وشتائم.

هجوم خلفان الذي يعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل في العالم العربي على الرئيس التركي جاء في ظل حملة واسعة يشنها الإعلام الإماراتي الممول من قبل أبو ظبي على تركيا خلال الأيام الأخيرة.

ورد مئات المغردين على تويتر على خلفان واتهموه بالكذب والتضليل ومحاولة استرضاء إسرائيل وأمريكا ومساعدتها في السعي لتمرير قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

هذا الهجوم جاء عقب رد أنقرة القوي على قيام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بإعادة نشر تغريدة تهاجم تركيا والدولة العثمانية والرئيس أردوغان، وبالتزامن مع انشغال تركيا بالعمل إقليمياً ودولياً في مواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وانعقاد القمة الإسلامية الاستثنائية في إسطنبول ونجاح جهود تركيا ودول عربية في تمرير قرار القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تزامن هجوم الإمارات على تركيا مع استدعاء وزارة الخارجية التركية للقائم بأعمال السفارة الإماراتية في أنقرة وتسليمه رسالة شديدة اللهجة اعتراضاً على تصرف الوزير الإماراتي

وأطلق خلفان سابقاً دعوات غريبة تشكك في أحقية الشعب الفلسطيني في فلسطين ودعا للتقارب مع إسرائيل في العديد من المناسبات، كما طالب قبل أسابيع بقصف قناة الجزيرة القطرية وقتل مذيعيها.