أردوغان يتوجه برفقة البشير إلى مدينة "سواكن" التاريخية لتفقد الآثار العثمانية

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى مدينة بورتسودان، في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، في طريقه لمدينة سواكن التاريخية، في ثاني أيام زيارته إلى السودان.

واستقبل الرئيس التركي في بورتسودان نظيره السوداني عمر البشير، ووالي ولاية البحر الأحمر علي أحمد حامد، وعدد من الوزراء و المسؤولون السودانيين.

ويتوجه أردوغان برفقه نظيره السوداني إلى مدينة سواكن التاريخية الواقعة على بعد 54 كيلومترا من بورتسودان، لتفقد التراث العثماني في المنطقة.

وأمس الأحد، وصل أردوغان الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى لرئيس تركي إلى السودان منذ استقلاله 1956.

وقد بدأت منذ 2012، بدأت وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا" ترميم آثار المدينة التاريخية. حيث أكملت في يونيو/ حزيران 2014 ترميم ثلاثة مبانٍ أثرية هي مسجدا "الحنفي" و"الشافعي" ومبنى الجمارك الأثري.

وأعلن السودان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شروع "تيكا" في ترميم الآثار العثمانية بمدينة سواكن، شرقي البلاد.

و"سواكن" مدينة تقع شمال شرقي السودان، على ساحل البحر الأحمر، وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالي 642 كيلومتراً، وتضم منطقة أثرية تاريخية.