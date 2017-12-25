الدرك التركي يدمر 10 آلاف لغم وجسم متفجر في بلدة الراعي السورية

تمكنت وحدة تفكيك المتفجرات في الدرك التركي (الجندرمة)، من تفجير 10 آلاف و438 جسما متفجرا في بلدة جوبان باي (الراعي) في منطقة "درع الفرات" شمالي سوريا، بعد استعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتستعين الوحدة التركية المكونة من خبراء المتفجرات بالكلاب المدربة في تحديد مكان الألغام والعبوات الناسفة، والأجسام الأخرى القابلة للانفجار، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول الاثنين.

ووفقاً لنفس المصدر، فإن أكثر المناطق التي زرع فيها عناصر تنظيم "داعش" المتفجرات، هي المناطق المشجرة والمزارع وداخل حجارة البناء، والطرقات.

وعلاوة على مهمتها في تنظيف البلدة من المتفجرات، تشرف الوحدة التركية على تعليم الشرطة التابعة للجيش السوري الحر في منطقة "درع الفرات" تفكيك المتفجرات والتعامل مع الأجسام المشبوهة.

ونفذت قوات الجيش التركي عملية "درع الفرات"، خلال الفترة من أغسطس/آب 2016 وحتى مارس/آذار الماضي؛ دعما للجيش السوري الحر، الذي تمكن من طرد مسلحي "داعش" من نحو ألفي كم مربع وصولاً إلى مدينة الباب شمال شرقي حلب.