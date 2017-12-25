لقاءات واتفاقيات هامة في جدول زيارة أردوغان إلى تونس

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يجري زيارة دولة إلى البلاد، بدعوة من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، تتخللها لقاءات مع مسؤولين محليين، وتوقيع اتفاقيات ثنائية.

وقالت الرئاسة، إن الزيارة "تأتي في إطار الإرادة المشتركة للجانبين التونسي والتركي، لدعم علاقات التعاون الثنائي، وتنويع مجالاتها، وتكريس سُنّة التشاور السياسي بين البلدين، والتباحث في المسائل ذات الاهتمام المشترك."

وأضاف البيان أن برنامج الزيارة "يتضمن لقاءات يجريها الرئيس التركي مع كلّ من رئيس الجمهورية (السبسي)، ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان/ محمد الناصر) ورئيس الحكومة (يوسف الشاهد)".

ومن المتوقع أن يتم خلال الزيارة "توقيع عدد من الاتفاقيات (لم يوضح البيان طبيعتها)، تشمل مختلف مجالات التعاون، إلى جانب الإشراف على المنتدى الاقتصادي الذي ينتظم بالمناسبة، بالشراكة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية)، ونظيره التركي، وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال وممثلين عن الهياكل الاقتصادية بالبلدين"، بحسب البيان.