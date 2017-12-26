أردوغان: تركيا وتشاد ستقفان جنباً إلى جنب في محاربة الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور تشاد في إطار جولته الإفريقية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وتشاد ستقفان جنبًا إلى جنب لمحاربة الإرهاب.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مغلق مع نظيره التشادي إدريس ديبي، أن "تشاد هامة جدًا بالنسبة لتركيا".

وتابع: "أن وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) أنهت حوالي 50 مشروعًا في تشاد".

وأوضح الرئيس التركي أن وقف "معارف" التابع لوزارة التربية التركية تسلم جميع المدارس التي كانت تنتمي لتنظيم "غولن" الإرهابي في تشاد.

وكانت وزارة التربية التركية قالت في وقت سابق، إن وقف "المعارف" استلم عددا من المدارس التي كان يديرها تنظيم "غولن" في جميع أنحاء العالم، منها 32 في إفريقيا.

وأنشأت التربية التركية الوقف التعليمي "معارف" من أجل بناء وإدارة مدارس خارج البلاد، والحد من المدّ التعليمي لمنظمة "غولن" الإرهابية.

بدوره، شدّد الرئيس التشادي إدريس ديبي على أهمية زيارة أردوغان لبلاده، والتي هي أول زيارة يجريها رئيس تركيا إلى تشاد.

وقال ديبي إن زيارة أردوغان مهمة جدًا بالنسبة لنا، وإن الاتفاقيات التي وقعت سابقًا ستعزز العلاقة والصداقة بين البلدين.

وأضاف أن تركيا بلد كبير ولديها تاريخ عريق، وبلد معروف جيدًا في جميع أنحاء العالم؛ كما يمثل جسرًا بين العالمين العربي والغربي.

وتابع الرئيس التشادي: "زيارة أردوغان تقودنا للعودة للتاريخ وتذكر الأزمنة القديمة بين البلدين".

وقال أيضًا إن هناك العديد من الفرص للتعاون بين البلدين، مثل الزراعة والثروة الحيوانية، والتكنولوجيا.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس التركي بشأن القضايا المتعلقة بالقدس، والإرهاب، وتعزيز الاستقرار في عدة دول مثل ليبيا.

كما أكّد على "أهمية محاربة الإرهاب"، وقال: "قررنا مع الرئيس أردوغان التعاون في محاربة الإرهاب".

ومن المقرر أن يخاطب الرئيس التركي رجال الأعمال من كلا البلدين خلال منتدى الأعمال في وقت لاحق اليوم.