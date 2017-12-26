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الأمم المتحدة تدخل 8 شاحنات من المساعدات إلى إدلب السورية عبر تركيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
الأمم المتحدة تدخل 8 شاحنات من المساعدات إلى إدلب السورية عبر تركيا

أرسلت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وبحسب وكالة الأناضول، فإنّ الشاحنات الأممية دخلت إدلب عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي التركي، المقابل لمعبر "باب الهوى" السوري.

ومن المقرر أن يتم توزيع المساعدات المُرسلة على المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.

يشار إلى أنه منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب - عفرين، بهدف مراقبة "منطقة خفض التوتر" في إدلب.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقاً لاتفاق أشمل موقع في مايو/ أيار الماضي.

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