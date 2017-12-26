الجيش التركي يعلن تحييد 7 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 7 مسلحين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارات جوية على عدة مناطق شمالي العراق.

وقالت رئاسة الأركان، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مقاتلاتها أغارت على مناطق "أفشين-باسيان"، و "متينا"، و"غارة" شمالي العراق، عقب رصد طائرة استطلاع تابعة لها، مسلحين من "بي كا كا" كانوا يستعدون لشن هجوم داخل تركيا.

وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 7 إرهابيين، وتدمير ملاجئ ومخابئ تابعة للإرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية، كما تحتل 515 من القرى الكردية في شمال العراق بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردي بزعامة مسعود برزاني.