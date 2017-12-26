الرئيس التشادي يستقبل أردوغان بمراسم رسمية بالعاصمة أنجمينا

استقبل الرئيس التشادي إدريس ديبي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، في مطار العاصمة أنجمينا الدولي وسط مراسم رسمية.

وبدأت المراسم بعزف النشيدين الوطنيين للبلدين، وعقب استعراض حرس الشرف، قدم الرئيسان وفدي بلديهما للآخر.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي رئيس الأركان خلوصي أقار، ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والمالية ناجي أغبال، والتربية عصمت يلماز، والدفاع نور الدين جانيكلي، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق فضلًا عن عدد كبير من رجال الأعمال.

وخلال خروج موكب أردوغان، تجمع نحو 200 تشادي من أصول تركية أمام المطار للترحيب بزيارة أردوغان، الذي رد التحية على المتجمعين.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان ونظيره التشادي اجتماعا ثنائيًا بالقصر الرئاسي، وآخر موسع على مستوى الوفود.

وسيعقب الاجتماعين توقيع اتفاقيات ثم مؤتمر صحفي للرئيسين، وسيشارك أردوغان في مأدبة عشاء ستقام على شرف زيارته.