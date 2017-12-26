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السلطات التركية تضبط 343 مهاجراً غير شرعي في أدرنة

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
السلطات التركية تضبط 343 مهاجراً غير شرعي في أدرنة

ضبطت السلطات الأمنية التركية في ولاية أدرنة، 343 مهاجرًا غير شرعي أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان وبلغاريا بطرق غير قانونية.

وأفادت مصادر أمنية تركية، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الدرك التركي وحرس الحدود في أدرنة ضبطت العدد المذكور خلال عمليات بقرى بوسنة كوي، ويني قادين، وأورهانية، وقضاء إسبالا".

وأضافت أن "الموقوفين يحملون الجنسيات السورية والفلسطينية والأفغانية والعراقية والمغربية والليبية والجزائرية والسيرلانكية والنيبالية".

وأشارت إلى أن المهاجرين نقلوا إلى مركز إدارة الهجرة بأدرنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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