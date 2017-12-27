أردوغان يصل تونس في ختام جولته الإفريقية

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فجر اليوم الخميس، إلى تونس قادمًا من دولة تشاد في ختام جولة إفريقية بدأها قبل عدة أيام.

ووصلت طائرة الرئيس التركي مطار قرطاج الدولي، بالعاصمة تونس، في تمام الساعة الـ23.00 بتوقيت غرينتش، في مستهل زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله المطار عدد من المسؤولين التونسيين، يتقدمهم وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، والممثل الخاص للرئيس التونسي الأزهر القروي الشابي، والسفير التونسي لدى أنقرة محمد فيصل بن مصطفى.

كما كان السفير التركي لدى تونس، عمر فاروق دوغان، وعدد آخر من أعضاء بعثته الدبلوماسية في تونس، من بين مستقبلي الرئيس أردوغان.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، الاثنين الماضي، تعتبر زيارة الرئيس أردوغان زيارة دولة تلبية لدعوة من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي.

واختتم أردوغان، مساء الثلاثاء، زيارته إلى تشاد، ثاني محطات جولته الإفريقية، التي بدأها الأحد من السودان.

ويرافق الرئيس في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا، وعدد آخر من الوزراء.