سفارة قطر في تركيا تنفي صحة تقارير صحافية حول "إفشال محاولة انقلاب"

نفت سفارة قطر في تركيا في بيان لها، الأربعاء، تقارير صحافية نشرتها بعض الصحف التركية حول التعاون التركي القطري في الأشهر الأخيرة.

وأوضح بيان صادر عن السفارة في أنقرة أن بعض الصحف التركية نشرت، أمس الثلاثاء، تقارير صحافية تتعلق بدور للجيش التركي في إحباط ما قالت إنه محاولة انقلاب ضد الأمير تميم كانت ستجري بالتزامن مع الأزمة الخليجية.

وجاء في بيان السفارة: "نؤكد أن التقرير يتضمن الكثير من الادعاءات العارية عن الصحة جملة وتفصيلاً لا سيما فيما يتعلق بوجود طلب قطري من الجانب التركي لتأمين الحماية من عملية انقلاب ليلة 4 يونيو 2017، وكذلك الأمر بخصوص تكليف قوات خاصة تركية أو جنود أتراك بحماية مقر إقامة أمير البلاد".

واعتبر البيان أنه "لا شك أن الجهود السياسية والدبلوماسية للعديد من الحلفاء والأصدقاء في المنطقة وحول العالم ساهمت في منع التصعيد العسكري وفي مقدمتهم جهود دولة الكويت والجمهورية التركية".