مسؤول روسي يكشف تفاصيل صفقة بيع تركيا منظومة إس 400

كشف مسؤول روسي ما قال إنها تفاصيل بيع تركيا منظومة إس 400 الدفاعية وعدد البطاريات التي اشترتها أنقرة وتاريخ التسليم، في حين لم تؤكد مصادر تركية هذه الأنباء بعد.

وقال المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية لتصدير المنظومات الدفاعية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، إن تركيا اشترت أربعة منظومات "إس-400" من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، و55 بالمئة من قيمة العقد هو ائتمان روسي.

وأكد تشيميزوف، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت" نقلتها وكالة "سبوتنيك"، على أن تركيا اشترت أربعة منظومات بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضاف تشيميزوف "بقي فقط الموافقة على الوثائق النهائية، أستطيع أن أقول إن 45 بالمئة من إجمالي قيمة العقد سيسددوه كسلفة، و55 بالمئة من قيمة العقد هو قرض روسي، ونخطط البدء بالتوريد في آذار/مارس 2020".