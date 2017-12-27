يلدريم والملك سلمان يؤكدان على "العلاقات التاريخية المتجذرة" بين تركيا والسعودية

قالت مصادر تركية إن رئيس الوزراء بن علي يلدريم بحث خلال لقائه مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز العلاقات الثنائية وأكدا على أهمية العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين.

وقالت مصادر في رئاسة الوزراء التركية إن "لقاء يلدريم والملك سلمان تناول العلاقات الثنائية، وجرى التأكيد على الأهمية التي توليها أنقرة للعلاقات مع المملكة العربية السعودية أهم دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، التي تربطها علاقات بشرية ودينية وتاريخية متجذرة مع تركيا".

وأضافت المصادر: "أكد الاجتماع على أهمية وضع القدس، وعلى وجوب تحرك العالم الإسلامي معًا لحماية حقوق الفلسطينيين، ويشير إلى اعتبار قبول الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار القدس على أنه رسالة قوية من المجتمع الدولي".

والأربعاء، التقى رئيس الوزراء التركي ملك السعودية وذلك قبيل لقاء آخر سيعقده مع ولي العهد محمد بن سلمان، في زيارة تركزت على بحث العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية.

وقالت مصادر تركية إن الملك سلمان استقبل يلدريم اليوم في العاصمة السعودية الرياض وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية لا سيما المتعلقة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، وصل يلدريم إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها بكبار المسؤولين السعوديين.