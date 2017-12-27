يلدريم يبحث مع الملك سلمان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وذلك قبيل لقاء آخر سيعقده مع ولي العهد محمد بن سلمان، في زيارة تركز على بحث العلاقات الثنائية وأبرز التطورات الإقليمية.

وقالت مصادر تركية إن الملك سلمان استقبل يلدريم اليوم في العاصمة السعودية الرياض وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية لا سيما المتعلقة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، وصل يلدريم، إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار زيارة رسمية يلتقي خلالها بكبار المسؤولين السعوديين.

وكان في استقبال يلدريم لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز، والسفير التركي لدى الرياض أردوغان كوك، والسفير التركي لدى صنعاء ليفينت ألار، والسفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي.

ويرافق رئيس الوزراء في زيارته عقيلته سميحة يلدريم، ونائبه هاكان جاويش أوغلو، ووزيرا الصحة أحمد دميرجان والعمل والضمان الاجتماعي، جوليده صاري أر أوغلو.

وتسعى تركيا والسعودية إلى تطوير العلاقات الثنائية بينهما، وشهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الزيارات المتبادلة، تصدرتها لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض وأنقرة.

كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وارتفعت أعداد السياح السعوديين الذين يزورون تركيا.