يلدريم يتوجه للرياض في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها الملك سلمان

توجه رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية لعقد مباحثات مع المسؤولين هناك.

وأقلعت طائرة رئيس الوزراء في تمام الساعة 07.02 بالتوقيت المحلي (04.02 تغ)، من مطار أسن بوغا بالعاصمة أنقرة، وكان نائبه، محمد شمشك، في مقدمة مودعيه.

ويرافق رئيس الوزراء في رحلته، عقيلته سميحة يلدريم، ونائبه حقان جاويش أوغلو، ووزيرا الصحة أحمد دميرجان والعمل والضمان الاجتماعيجوليده صاري أراوغلو.

ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء في إطار زيارته العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد وزير الدفاع، محمد بن سلمان.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، ستتناول المحادث العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وتسعى تركيا والسعودية إلى تطوير العلاقات الثنائية بينهما، إذ شهدت السنوات الماضية سلسلة طويلة من الزيارات المتبادلة تصدرتها لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض وأنقرة.

كما شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وارتفعت أعداد السياح السعوديين الذين يزورون تركيا.

وأدانت تركيا قبل أيام إطلاق المتمردين الحوثيين في اليمن صاروخاً باليستياً على العاصمة السعودية الرياض، وأكدت وقوفها إلى جانب أمن واستقرار المملكة.