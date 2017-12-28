أردوغان: تركيا تتقدم كثيراً على البلدان النفطية والغنية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتقدم كثيراً على البلدان التي تملك النفط والأموال.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل توزيع الجوائز لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك" اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان: "تشاهدون اليوم البلدان التي تملك البترول وتلك التي لديها أموال، صدقوني نحن نتقدم عليهم كثيراً".

وأشار أردوغان إلى أن التقليد يعني دائماً الوقوف خطوة في الوراء، مبيناً أن بلاده بحاجة إلى التخلي عن التقليد، وأن تصبح بلداً تقلده البلدان الأخرى.

وأشار إلى أن تركيا بدأت تُصنّع طائرات بدون طيار (تكتيكية) وأخرى قادرة على حمل أسلحة، يمكنها التُحليق على ارتفاع 32 ألف قدم.

وبيّن أن الطائرات بدون طيار تركية الصنع لها دور كبير في النجاحات التي تحققها بلاده في عمليات مكافحة الإرهاب.

ولفت أردوغان إلى أن بلاده تُصنع في الوقت الراهن طائرات بدون طيار أقوى من تلك الموجودة حالياً لدى الجيش التركي، في إشارة إلى الطائرات المستوردة.