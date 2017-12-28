إداريو وطلاب مدارس "غولن" في تشاد يرحبون بتسلم وقف المعارف إدارتها

رحب طلاب وإداريو مدارس كانت تديرها منظمة "غولن" الإرهابية في تشاد، باستلام وقف "المعارف" (التابع لرئاسة الوزراء التركية) إدارة المدارس المذكورة في البلاد.

وأعرب عمر فاروق بوكار، إداري بإحدى مدارس "غولن" سابقا، عن رضاه بشأن نقل إدارة مدرسته إلى وقف المعارف التركي، مشيراً إلى الفرق بين "غولن" ووقف "المعارف"، وأن الأخير مؤسسة تابعة للدولة وهذا يمنحهم الثقة.

واتهم بوكار، في حديث للأناضول، "غولن" باتباع سياسة التمييز بين الطلاب على أساس مناصب أوليائهم، قائلاً: "كانوا يولون اهتماماً كبيراً لأطفال السفراء والنواب والوزراء وقادة الجيش".

أما الإداري أحمد خميس حمدان، فقال: "بعد قرار نقل إدارة المدارس إلى وقف المعارف، تخلى أعضاء منظمة غولن عن قراءة النشيد الوطني التركي ونكسوا الأعلام".

كما اتهم إبراهيم دومان، أحد إداريي وقف المعارف، أعضاء منظمة "غولن" باستغلال الدين لخداع الطلاب والمعلمين.

وقال: "جئنا إلى هنا لكسب المزيد من القلوب وليس المال".

من جانبها، أكدت منى عبد القادر وفاطمة صديق، الطالبتان في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس المنظمة، أن الوقف يولي اهتماماً كبيراً لجودة التعليم، بينما كانت منظمة "غولن" تركز على المال فقط.

وفي 24 ديسمبر/ كانون أول الجاري، قررت الحكومة التشادية تسليم إدارة كافة مدارس منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في البلاد إلى وقف "المعارف" التركي.

وأعلن، نائب رئيس وقف المعارف التركي السفير "حسن ياووز"، الجمعة الماضي، أن المشاورات الثنائية التي أجروها مع الحكومة التشادية، أسفرت عن توقيع اتفاقية تقضي بتسليم إدارة كافة المدارس التابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية الى الوقف الذي أسسته الحكومة لهذا الغرض.