السفارة الأمريكية في أنقرة تعلن انتهاء أزمة التأشيرة مع تركيا

أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة انتهاء أزمة التأشيرات التي تصاعدت مع تركيا في الأسابيع الماضية برفع التعليق على خدمات التأشيرات.

وبحسب بيان للسفارة فإن التقليصات والحظر الجزئي الذي كان مطبقاً على منح التأشيرة من السفارة الأمريكية في أنقرة والقنصليات الأمريكية في تركيا جرى رفعهما.

وكانت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة قد أعلنت في وقت سابق تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا "باستثناء المهاجرين".

وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.

ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها "التجسس".

وخلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة ارتباط "طوبوز" بالمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز" ومديري شرطة سابقين متهمين بالانتماء إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/تموز 2016.