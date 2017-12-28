37  ألف شرطي لتأمين احتفالات رأس السنة بإسطنبول

قالت مصادر أمنية تركية، إن 37 ألف عنصر أمن سينتشرون بإسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة، لتأمين الاحتفالات بهذه المناسبة.

وبحسب مصادر أمنية، فإن الإجراءات الامنية المتخذة في إطار تأمين احتفالات رأس السنة الجديدة، بدأت تطبق تدريجيا في جميع أنحاء المدينة اعتبارا من 21 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

واتخذت مديرية أمن إسطنبول تدابير أمنية وأخرى للمرور، في الأماكن التي ستقام فيها الاحتفالات براس السنة، والميادين الكبرى، والأماكن التاريخية والسياحية، وأماكن عبادة وطقوس الأقليات الدينية وكذلك الكنائس، ومراكز التسوق والمطارات ومحطات النقل العام.

وفي إطار التدابير الاضافية المتخذة، فإن 15 ألف شرطي سينتشرون السبت المقبل، ليرتفع العدد الى 37 ألفا يوم الأحد مزودين ب 117 عربة مدرعة.