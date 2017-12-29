الأمن التركي يوقف 75 مشتبها به بالارتباط بـداعش الإرهابي

نفذت قوات الأمن التركي عمليتين موسعتين ضد عناصر يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينتي إسطنبول وأنقرة.

حيث أوقفت قوات الأمن التركي، صباح اليوم الجمعة، 46 شخصًا، معظمهم أجانب، خلال عملية واسعة ضد التنظيم المذكور في مدينة إسطنبول.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الأمن نفّذت العملية عقب حصولها على معلومات تفيد باستعداد مشتبهين لتنفيذ عمليات خلال رأس السنة.

وأوضحت المصادر أن العملية شملت 10 أحياء في إسطنبول، وتم خلالها مداهمة 23 نقطة بشكل متزامن.

وأكّدت أن الفرق المشاركة في العملية، أوقفت 46 شخصًا، بينهم 43 أجنبيًا، يُشتبه بانتمائهم إلى "داعش".

كما ضبطت فرق الأمن العديد من المعدات الرقمية ووثائق ترمز إلى التنظيم، لم يتسن التعرف على فحواها.

وفي وقت سابق اليوم، أوقف فرق الأمن 29 شخصًا، معظمهم أجانب، خلال عملية واسعة ضد "داعش" في أنقرة.

وقالت مصادر أمنية، إن مديرية أمن أنقرة نفّذت، اليوم الجمعة، عملية ضد "داعش"، بمشاركة 500 شرطي.

وأوضحت المصادر أن فرق الشرطة داهمت العديد من النقاط في عموم المدينة، بشكل متزامن، بتعليمات من النيابة العامة.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الموقوفين، يحملون جنسيات أجنبية، وأن بعضهم كان يستعد لتنفيذ عمليات في رأس السنة.

وتواصل فرق الأمن التركي عملياتها للقبض على بقية المشتبهين الصادر بحقهم قرار توقيف، بحسب المصادر الأمنية ذاتها.