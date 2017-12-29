مئات من "غابات العسل" الجديدة تحول تركيا لثاني أكبر مصدر في العالم

كشف وزير الغابات والمياه التركي، ويسل أر أوغلو، أن الحكومة أسست 369 "غابة عسل"، في إطار خطة عمل تبوأت إثرها تركيا المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج العسل.

وفي تصريحات للأناضول، اليوم الجمعة، قال الوزير التركي، إن "خطة العمل الخاصة بغابات العسل انطلقت عام 2013". وأضاف: "كان من المقرر إتمام الخطة العام الحالي، إلا أنه تم تمديدها عامين إضافيين".

وأوضح أر أوغلو أن "هدف تلك الغابات يتمثل في منع الهجرة من القرى نحو المدن، وتنويع مصادر الدخل في الأرياف، وزيادة كميات إنتاج العسل".

وأضاف: "أسسنا حتى الآن 369 غابة عسل، ونخطط لتأسيس 54 أخرى خلال 2018 و2019".

وأشار أر أوغلو إلى أن تركيا احتلت المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج العسل بعد الصين، بحسب بيانات منظمة الأغذية العالمية "فاو"، وهيئة الإحصاء التركية.

ولفت إلى أن "حجم صادرات العسل التركي ارتفعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة نحو خمسة أضعاف".

وشدّد أر أوغلو، على أن "تركيا تتمتع بغناها الطبيعي" وأنهم في الوزارة بدأوا في تطوير مشاريع جديدة من شأنها أن تستغل ذلك الغنى للإسهام في اقتصاد البلاد.

وذكر الوزير أن تركيا تنتج سنوياً قرابة 150 ألف طن من العسل، عبر قرابة 7.7 ملايين خلية نحل.