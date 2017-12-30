أردوغان يتلقى برقية تهنئة بالسنة الميلادية الجديدة من فلاديمير بوتين

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، برقية تهنئة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.

وقال بوتين، في برقيته، إن العلاقات التركية الروسية لم تكتف بالعودة الكاملة إلى طبيعتها، بل تطوّرت بسرعة أكبر في العديد من المجالات.

وأشار بوتين إلى أن الخطوات المشتركة بين تركيا وروسيا، خلال الآونة الأخيرة، ساهمت في منع انتشار الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط.

وشدّد الرئيس الروسي على أن تلك الخطوات، أسست أيضًا للشروط اللازمة من أجل إطلاق العملية السياسية في سوريا.

وأضاف بوتين أن "روسيا مستعدة لمواصلة تعاونها البنّاء مع تركيا في القضايا الإقليمية والدولية".