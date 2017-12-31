الحكومة اليونانية تقدم طعناً وتطلب إلغاء منح اللجوء لانقلابي تركي

أعلنت الحكومة اليونانية أنها تقدمت بطعن على قرار "لجنة اللجوء المستقلة" قبول طلب لجوء انقلابي تابع لجماعة "غولن" الإرهابية من بين 8 فرّوا إلى أثينا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اليونانية، السبت، أن الحكومة تقدمت بطلب طعن إلى محكمة الاستئناف الإدارية ضد القرار المذكور، وطالبت بإلغائه.

وفي وقت سابق السبت، وافقت لجنة اللجوء المستقلة على طلب لجوء انقلابي من "غولن" كان بين 8 فرّوا إلى أثينا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية اليونانية أن لجنة اللجوء المستقلة اليونانية قبلت طلب اللجوء السياسي للانقلابي "سليمان أوزقينقجي".

وعقب القرار اليوناني، قالت الخارجية التركية، في بيان، إن "القرار الذي نعتقد أنه اتخذ بدوافع سياسية، لا شك سيكون له آثار على العلاقات الثنائية (مع اليونان)، والتعاون المشترك في مواضيع إقليمية".

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.

وسبق للسلطات اليونانية، أن رفضت تسليم تركيا، الانقلابيين الفارين إليها.