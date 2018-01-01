بلدية إسطنبول تشتري من أسرة لبنانية أرشيف بطاقات بريدية

اشترت بلدية إسطنبول الكبرى، أرشيف بطاقات بريدية من أسرة لبنانية يتكون من 55 ألف بطاقة، تعود لمدن إسلامية في فترات مختلفة.

ومؤخرا، أطلقت بلدية إسطنبول حملة لشراء كتب مكتوبة بخط اليد وخرائط قديمة، وحوليات، وخطابات، وفرمانات ووثائق وبطاقات بريدية، نادرة، من الأشخاص والمحلات والمزادات العلنية، بهدف وضعها في مكتبة أتاتورك.

وتوصل مسؤولو المكتبة لمعلومة تفيد بوجود أسرة لبنانية لديها أرشيف ضخم من البطاقات البريدية تتألف من 55 ألف بطاقة.

وعقب الاتصال واتفاق الشراء مع الأسرة اللبنانية، جرى نقل أرشيف البطاقات البريدية إلى مكتبة أتاتورك.

وتعود البطاقات البريدية التي جمعتها الأسرة اللبنانية، إلى بلدان إسلامية مختلفة بينها تركيا والمغرب والجزائر ومصر وفلسطين وسوريا والعراق.

ويحتوي الأرشيف على أكثر من ألفي بطاقة بريدية تعود لفترات مختلفة في إسطنبول، في حين يتواصل تصنيف وفرز البطاقات البريدية الأخرى.