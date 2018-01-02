أول تعقيب تركي رسمي على الأحداث المتصاعدة في إيران

أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً حول الأحداث المتصاعدة في الأيام الأخيرة في إيران، ليكون بذلك أو تعقيب رسمي تركي على الأحداث المتصاعدة في إيران.

وعبر بيان وزارة الخارجية عن قلق أنقرة من الأحداث الأخيرة في إيران، مؤكداً على أن تركيا تولي أهمية كبيرة للاستقرار والهدوء في إيران.

وشدد بيان الخارجية على أن تركيا "تؤمن بضرورة تجنب العنف وعدم الانجرار وراء الاستفزازات"، وعبرت عن أملها في العمل "على منع تصاعد الأحداث في إيران وتجنب التدخلات الخارجية".

ومنذ أيام تصاعدت احتجاجات واسعة في إيران ضد الحكومة أدت إلى مقتل قرابة 29 شخصاً في إحصائيات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام مقربة من الحكومة.