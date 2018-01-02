"الأم الضيف".. فندق مجاني للحوامل والمرضعات في مستشفى بقيصري التركية

بلغ عدد النساء الحوامل المستفيدات من فندق "الأم الضيف" التابع لمستشفى "العلوم الصحية" الجامعي في ولاية قيصري وسط تركيا، قرابة 7 آلاف امرأة، خلال الأعوام الستة الماضية.

وأنشأت وزارة الصحة التركية الفندق وألحقته بالمستشفى المذكور قبل 6 أعوام، في إطار برنامج التحوّل الصحي، بهدف تأمين الراحة اللازمة للنساء الحوامل اللاتي يرتدن المستشفى بغرض التحضير للولادة أو تلقي العلاج.

ويقدّم الفندق المكوّن من 6 أجنحة مجهّزة خدماته للحوامل من المواطنين الأتراك والأجانب على حد سواء، وذلك على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع.

وتحتوي الغرفة الواحدة على ثلّاجة ومكيّف دورات مياه خاصة وصالة للجلوس ومكتبة وخدمة الإنترنت، ويقدّم وجبات الإفطار والغداء والعشاء، لنزلائه بالمجان.

وفي تصريح صحفي، قال سعدي تاج الدين أوغلو، مساعد رئيس قسم التوليد والأمراض النسائية في مستشفى "العلوم الصحية"، إنّ فندق "الأم الضيف" يوفر الراحة التامة للأمهات الحوامل، ويتكفّل بأمنهن طيلة فترة إقامتهن.

وأوضح أنّ الفندق يستقبل الأمهات الحوامل قبل وبعد الإنجاب، وأنّ إجمالي عدد نزلاء الفندق منذ إنشائه في عام 2011 وحتى الآن بلغ 6 آلاف و853 امرأة.

وأفاد تاج الدين أوغلو بأنّ الأمهات يعربن عن سعادتهن وارتياحن في الفندق، وأنّ الفندق يغنيهن عن الانتظار لساعات طويلة أمام أبواب العناية المشددة حتّى يحين موعد إرضاع أطفالهن.

وأعربت المولدافية تاتايانا بريجاغ (25 عاماً) عن امتنانها من المعاملة الجيدة التي حظيت بها في المستشفى والفندق.

وأضافت قائلةً: "الأطباء والممرضات في المستشفى يهتمون بالمرضى، ونحظى بخدمات جيدة في الفندق؛ فالقائمون على إدارته يولون اهتماماً بالغاً للنظافة، وأستطيع أن أقول بأنّ الخدمات المتوفرة هنا تعكس الوجه البشوش للدولة".