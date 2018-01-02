الجيش التركي يسعى لتجنيد 43 ألف عنصر في صفوفه خلال 2018

قال مصدر في الجيش التركي لوكالة الأناضول، الثلاثاء، إن القوات المسلحة التركية تعتزم تجنيد قرابة 43 ألف عنصر خلال العام 2018.

وبحسب المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، اتعيينات الجديدة من المتوقع أن تشمل 3755 ضابطاً و5375 صف ضابط.

كما ستشمل حملة التعيينات أيضاً 13 ألف و213 رقيب متخصص، و20 ألف و595 ملفاً ورتبة يتم التعاقد عليها.

وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع الوطني التركية تواصل العمل على تعيين عناصر مؤهلة ومثقفة، ولديها حس وطني.

وتأتي حملة التعيينات المتوقعة بعد استمرار خلو القوات المسلحة من 8565 عنصر تم طردهم وأعداد أخرى بسبب صلاتهم بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز/ يوليو 2016.

وفي محاولة لسد النقص الحاصل نتيجة حملة التطهير في صفوف الجيش، قامت وزارة الدفاع التركية بتعيين ما مجموعه 15 ألف و850 عنصر يتوزعون على مختلف الرتب العسكرية بالإضافة إلى المتعاقدين المدنيين.