تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره الإيراني التطورات الداخلية في إيران

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، مع نظيره الإيراني جواد ظريف التطورات الداخلية في إيران.

وأوضحت مصادر تركية أن تشاوش أوغلو هاتف نظيره الإيراني اليوم وبحث معه الأوضاع الداخلية في إيران وذلك عقب وقت قصير من بيان وزارة الخارجية التركية حول هذه الأحداث.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية التركية إلى تغليب الحكمة للحيلولة دون تصاعد الأحداث في إيران، وتجنب التدخلات الخارجية المحرضة التي من شأنها مفاقمة الأوضاع.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، حول الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بإيران، في 28 ديسمبر/كانون الأول، حيث أعربت عن قلقها من الأنباء التي تفيد بسقوط قتلى، فضلا عن تضرر مبان عامة.

وأكد البيان على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للسلم الاجتماعي والاستقرار في إيران الصديقة والشقيقة.

وجاء في البيان :"نؤمن بضرورة تجنب العنف وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مع الأخذ بعين الاعتبار، تصريحات الرئيس حسن روحاني في هذا الإطار، التي أقر فيها بحق الشعب في التظاهر السلمي، لكن دون انتهاك القوانين والاضرار بالممتلكات العامة".

وأبدت الخارجية تمنياتها في أن يسود الهدوء البلاد بأسرع وقت، ويتم تغليب الحكمة، للحيلولة دون تصاعد الأحداث، وتجنب الخطابات والتدخلات الخارجية المحرضة.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجا على غلاء المعيشة، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.