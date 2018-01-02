رئيس لجنة القدس لـديلي صباح: إسرائيل تهود القدس وتريد احتلال باقي فلسطين

شدد أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني على أنه لم يعد هناك أي أفق لـ"عملية السلام" متهماً إسرائيل بالعمل على استغلال ذلك من أجل تحقيق مزيد من التهويد المبرمج الذي تقوم به في مدينة القدس، واحتلال باقي الأراضي الفلسطينية.

وقال أبو حلبية النائب في المجلس التشريعي، في مقابلة خاصة مع "ديلي صباح": "لا يوجد هناك أي عملية سلام أو أفق لحل الدولتين، إسرائيل لا تريد منح الفلسطينيين أي شيء فقط. تريد أن تأخذ وتنهب الأراضي الفلسطينية، وتعمل بالدرجة الأولى على فرض سياسة الأمر الواقع ضمن سياسة مبرمجة لطمس القدس ونهبها وتغيير واقعها الإسلامي وخلق حاضر مزعوم لإسرائيل فيها".

وأضاف أبو حلبية: "إسرائيل تعمل منذ عقود حتى اليوم على تهويد القدس من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والحفريات تحته حتى بات مهدداً بالانهيار؛ وتوسيع الاستيطان فتم بناء 35 مستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية لوحدها. وتعمل على طرد الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم وسحب هوياتهم. كل ذلك يؤكد أن إسرائيل لا تريد منح الفلسطينيين أي دولة سواء كانت صغيرة أم كبيرة وهي تستغل ما تسمى عملية السلام من أجل إتمام عمليات تهويد القدس وسرقة الأراضي".

واعتبر أن "قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التعامل مع الإدارة واعتبارها غير مؤهلة لقيادة عملية السلام ليس مهماً، فالرئيس محمود عباس يؤمن بالمفاوضات وحل الدولتين لكن إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين أي شيء سواء من خلال الوسيط الأمريكي أو غيره".

وشدد أبو حلبية على أن "الأهمية السياسية لمدينة القدس المحتلة تكمن في أنها كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية بشرقها وغربها ونحن لا نعترف بتقسيم القدس كونها فلسطينية كاملة. كما أن القدس كانت على مدار التاريخ تتمتع بتاريخ سياسي عريق وتحمل أهمية سياسية على مر جميع الحقب التاريخية في فلسطين، وعلى الرغم من أن الطابع الديني لوجود المسجد الأقصى وقبة الصخرة في مدينة القدس إلا أن وجود المقدسات الإسلامية أضاف للمدينة أهمية سياسية كبيرة".

وحول الموقف التركي من القدس، قال أبو حلبية: "نوجه التحية إلى تركيا وشعبها العظيم ورئيسها رجب طيب أردوغان الذي تبنى موقفاً مبدئياً واضحاً من قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعا لقمة إسلامية طارئة في إسطنبول ووقف متحدياً في وجه أمريكا وإسرائيل وفضح محاولات الإدارة الأمريكية لتهديد الدول لتغيير قراراها وتصويتها في الجمعية العامة في الأمم المتحدة وما نتج هذه التحركات من توجيه صفعة قوية لإدارة ترام والتأكيد على أحقيه المسلمين في القدس".

وأضاف: "كما نحيي الشعب التركي الذي خرج غاضباً في عموم الأراضي التركية لنصرة القدس ونحيي أيضاً جميع الشعوب وأحرار العالم الذين خرجوا رفضاً لقرار ترامب الظالم".