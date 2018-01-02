سائق حافلة ينقذ طفلاً رضيعاً من الموت في منطقة قوجه ايلي

نجح سائق حافلة عامة في منطقة قوجة ايلي، غرب إسطنبول، في إنقاذ طفل رضيع من الموت المحقق بعد أن توقف قلبه عن العمل.

الحادثة وقعت يوم أمس، عندما كان زوجان يركبان الحافلة مع طفلهما، وفجأة انتابت الطفل ذي الـ10 أشهر نوبة وتوقف عن التنفس.

فما كان من السائق، خير الدين شاهين، وقد سمع صراخ الأبوين، إلا أن أوقف حافلته وهرع للطفل حيث بتطبيق الإسعافات الأولية من تدليك للقلب وسحب اللسان للخارج.

وقال خير الدين معلقاً: "لحسن الحظ أنني اتبعت دورة في الإسعافات الأولية نظمتها بلدية قوجه ايلي".

وقد أخذ الطفل إلى المشفى وحالته الآن مستقرة.

وقد هنأ رئيس البلدية سائق الحافلة على بطولته وإنقاذه لحياة الطفل وإعادة البسمة إلى حياة عائلة بأكملها.