أردوغان: هناك مطالب حرة لشعب إيران لكن ينبغي أن لا يتدخل أحد من الخارج

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن التحريض الآتي من الخارج في إطار الاضطرابات الأخيرة في إيران "ليس مقبولا"، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة تي اف 1 الفرنسية في إسطنبول وبثت الخميس.

وقال اردوغان في هذه المقابلة التي بثت عشية زيارته إلى فرنسا إن "البعض في الخارج يحرضون على الوضع، وهذا ليس مقبولا".

وتابع "انه شأن داخلي ايراني، هناك مطالب حرة صادرة عن شعب ايران وينبغي الا يأتي أفراد من الخارج، كما حصل عندنا اثناء احداث ساحة تقسيم، للقيام بالشيء نفسه. يجب عدم التدخل في شؤون البلدان الداخلية، بل تركها لتحل مشاكلها بنفسها".

اضاف اردوغان "تحادثت هاتفيا مع (الرئيس الايراني حسن) روحاني. على ما رأيت، فإن الوضع سيستقر في غضون يوم او اثنين. أكدوا لي أن لا داعي للقلق".

وفي اشارة إلى زيارته الى باريس الجمعة اكد الرئيس التركي انه يوليها "أهمية كبرى (...) ففي المسائل الاقليمية وفي المجال الثنائي كانت الخطوات التي اتخذناها مع (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون تأتي في الاتجاه الصحيح".