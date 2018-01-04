وكالة الأناضول التركية تنقل مكتبها الإقليمي لأخبار الشرق الأوسط إلى القدس

أعلنت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية، نقل مكتب نشرتها التركية لأخبار الشرق الأوسط، من مقره الحالي في العاصمة اللبنانية بيروت إلى القدس الشرقية في فلسطين.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "رؤيتها المستقبلية كأكثر وكالات الأنباء تأثيراً في العالم، وعلى خلفية التطورات التي شهدتها مدينة القدس الفلسطينية المحتلة".

وتصدّرت المدينة المقدسة الأجندة العالمية، خلال الفترة الأخيرة، عقب إعلانها عاصمة لإسرائيل من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما قابلته منظمة التعاون الإسلامي بإعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، خلال قمتها الطارئة التي انعقدت في مدينة إسطنبول، الشهر المنصرم.

ورداً على قرار ترامب، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 من الشهر ذاته، بأغلبية ساحقة، قراراً تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن يرفض الخطوة، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.

وستواصل الأناضول، بحسب ما أوردت الخميس، تعزيز أنشطتها في الشرق الأوسط خلال 2018، عبر مكتبها في القدس، وهي المدينة التي وصفتها بـ"أهم المدن على الصعيد السياسي والديني في المنطقة".

وكان مكتب النشرة التركية لأخبار الشرق الأوسط بالأناضول يُدار من العاصمة اللبنانية بيروت، ويُشرف على الأنشطة المتعلقة بدول المنطقة.