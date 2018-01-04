اليونان تدرس إمكانية مقاضاة الانقلابيين الأتراك الفارين على أراضيها

قال وزير العدل اليوناني، ستافروس كوندونيس، إن حكومة بلاده تبحث إمكانية مقاضاة الانقلابيين الأتراك الذين فروا إلى اليونان، عن جرائم ارتكبوها في تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كوندونيس، اليوم الخميس، في العاصمة أثينا، تعليقا على وضع 8 انقلابيين أتراك فروا إلى اليونان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016.

وأضاف الوزير اليوناني، أنه يمكن مقاضاة الانقلابيين العسكريين بموجب المادة الثامنة من قانون العقوبات اليوناني.

وأكد كوندونيس، أن مقاضاة الانقلابيين في اليونان تتطلب تقديم تركيا طلبا في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بإمكانية إعادة الانقلابيين إلى تركيا، أوضح الوزير اليوناني أن المحكمة العليا رفضت طلب أنقرة في تسليم الانقلابيين إليها بشكل قاطع.

وأردف "على الجميع احترام هذا القرار".

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.

وسبق للسلطات اليونانية، أن رفضت تسليم تركيا، الانقلابيين الفارين إليها.