تركيا: نرفض التدخلات الرامية لتقويض أمن المجتمع الإيراني

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده ترفض التدخلات الرامية إلى تقويض أمن وسلامة المجتمع الإيراني من خلال "تصريحات خارجية وتغريدات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف قالن إن "الأمن والاستقرار والسلام في إيران، قضية مهمة للغاية بالنسبة لنا، وإذا كانت هناك أطراف من الخارج تريد إحداث فوضى في إيران، فإنه ينبغي علينا التذكير بأن ذلك سوف ينقلب عليها".

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني حسن روحاني، وتباحثا حول التطورات في إيران، كما أجرى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الإيراني جواد ظريف أيضاً.

ولفت إلى أن حق التظاهر مكفول في إيران ما لم يصل إلى درجة عمليات التخريب وإلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات، معرباً عن أمله في أن تنتهي المشكلة في إيران بأقرب وقت ممكن في إطار القواعد المشروعة.

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق) احتجاجا على غلاء المعيشة، تحولت قي وقت لاحق إلى تظاهرات تطلق شعارات سياسية.

وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل مناطق مختلفة بينها العاصمة طهران، مخلفة 24 قتيلا على الأقل وعشرات المصابين، فيما أوقفت قوات الأمن أكثر من ألف شخص من المحتجين.