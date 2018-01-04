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تعرف على أسماء المواليد الأكثر انتشاراً في تركيا عام 2017

ديلي صباح
اسطنبول
تعرف على أسماء المواليد الأكثر انتشاراً في تركيا عام 2017

ككل عام أُعلنت لائحة أكثر أسماء المواليد انتشاراً في تركيا خلال عام 2017، ففي حين تصدر اسم "يوسف" أسماء المواليد الذكور في عموم البلاد، حل اسم "زينت" في المرتبة الأولى للإناث.

وبحسب البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية والمديرية العامة لشؤون المواطنة والنفوس تصدر اسم "يوسف" أسماء المواليد الذكور، تلاه "أيمن" ثم "عمر"، فيما حل "أمير" بالمرتبة الرابعة، و"ميراتش" بالمرتبة الخامسة، ثم "مصطفى".

وكما العام الماضي، واصل اسم "زينت" التربع على عرش أسماء الإناث، ومن ثم "إليف"، و"دفنه" في المرتبة الثالثة، فيما حل بالمرتبة الرابعة اسم "هيرانور"، و"أبرار" في المرتبة الخامسة.

ولوحظ إطلاق اسم الضابط "عمر خالص ديمير" أحد أبطال إفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا يوليو/تموز ما عام 2016 على عدد كبير من المواليد الذكور في العديد من المحافظات التركية خلال العام الأخير.

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