أردوغان: عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باتت مُرهقة جداً لنا ولشعبنا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باتت مرهقة للشعب والقيادة التركية، متهماً الولايات المتحدة بإمداد تنظيم ب ي د الإرهابي بأكثر من 4 آلاف شاحنة أسلحة.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مساء اليوم: "عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باتت مُرهقة جداً لنا ولشعبنا".

وأضاف أردوغان: "جعلوا تركيا تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي طيلة 54 عاما وأقولها من هنا من فرنسا لسنا بصدد المطالبة المستمرة بالانضمام".

وأكد أردوغان على أن بلاده سوف تواصل "التشاور الوثيق مع فرنسا بخصوص الخطوات الممكن اتخاذها بشأن قضية القدس".

ولفت إلى أن بين تركيا وفرنسا "تعاون في مكافحة تنظيم داعش في بلادنا وحدودنا، وينبغي علينا مكافحة تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" بشكل مماثل أيضا".

وفي الجانب الاقتصادي أشار أردوغان إلى أن بلاده تعمل على رفع حجم التجارة (مع فرنسا) إلى 20 مليار يورو.

ولفت إلى مباحثاته مع نظيره الفرنسي تطرقت إلى التطورات في سوريا والعراق وليبيا والتطورات المتعلقة بالقدس، والأزمة الخليجية وغيرها من الملفات الهامة في المنطقة والعالم.

وقال أردوغان: "جمعيات وشركات منظمة "غولن" الإرهابية تأخذ طابعا مؤسسيا هنا (فرنسا) وكذلك "بي كا كا" الإرهابية".

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قال الرئيس التركي إن الإدارة الأمريكية أرسلت 4 آلاف شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة إلى تنظيم ب ي د الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي.